В результате обстрелов одна женщина получила ранения.

На Сумщине ранена обломком российского снаряда женщина, которая работала на огороде, когда начался обстрел.

Об этом сообщил в Telegram председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что в течение вчерашнего дня, начиная с девяти утра, оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов различного калибра по территории Сумщины. По его словам, под вражеским огнем оказались: Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская, Глуховская и Краснопольская громады.

"В Шалыгинской громаде пострадала 64 летняя женщина: она как раз работала на огороде, когда начался обстрел. Ее ранило обломком российского снаряда", - сообщил Живицкий.

По его словам, есть также и повреждена инфраструктура: дома мирных жителей, фермерские хозяйства, электросети и водонапорная башня. При этом добавил, что точное количество и характер разрушений выясняется.

Живицкий продемонстрировал видео, где видно дом гражданских мирных людей на Белопольщине, который разбили враги.

Как сообщал УНИАН, украинцев призвали воздержаться от поездок по пограничной зоне на Сумщине.

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