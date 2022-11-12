Погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения.

Российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" оккупированную ими Горностаевку в Херсонской области.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил в Telegram в результате этого погибли две женщины.

"Ужасные новости из Горностаевки Каховского района. Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти изверги целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения", - сообщил Янушевич.

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По словам главы ОВА, такими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой "эвакуации".

"Сами же военные РФ прячутся по подвалам местных жителей", - добавил он.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, находившийся под оккупацией с первых дней полномасштабной войны.

По последним данным, военнослужащие ВСУ уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области.

Эксперт предупредил, что теперь Херсон ожидает судьба прифронтового города, что предполагает постоянные обстрелы.

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