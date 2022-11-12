Для обстрелов российские захватчики будут применять силы, которые разместились на левом берегу Днепра, считает эксперт.

Херсон и север области ожидают ракетные и артиллерийские обстрелы со стороны российских захватчиков. Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев во время информационного телемарафона.

"Покоя российские оккупанты нам не дадут, и в ближайшей перспективе Херсон и север Херсонской области ожидает судьба прифронтовых регионов... Мы должны ожидать огромный ракетный и артиллерийский террор, который будет реализовывать российская оккупационная армия, применяя силы, которые они разместили на левом берегу Днепра", - считает эксперт.

Деоккупация Херсонщины

Как сообщал УНИАН, 10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

Видео дня

По данным Генштаба , 10 ноября украинские защитники освободили еще 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

Вчера, 11 ноября, в Херсон был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина возвращает Херсон.

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