Президент РФ вряд ли согласится вывести войска из Украины или отойти на рубежи 23 февраля, ведь это станет для него политическим крахом.

Бегство оккупантов с правого берега Днепра на Херсонщине свидетельствует, что у российского командования еще остались крупицы рациональности. Если к этому решению причастен Путин, то он может готовить почву для переговоров. Однако президент РФ вряд ли согласится вывести войска из Украины или хотя бы отойти на рубежи 23 февраля. Такой шаг станет концом его политической карьеры.

Упомянутые выводы присутствуют в свежем материале The Washington Post. Журналисты издания анонимно пообщались с бизнесменами и государственным чиновником из РФ. По словам последнего, вывод войск из правобережной части Херсонщины, "означает, что у командования все еще есть рациональное мышление". И если в этом решении принимал участие Путин, то существует "призрачная надежда, что он готов к переговорам".

Однако президент РФ, по мнению чиновника, не согласится вывести войска из Украины. Для него это станет "массированным политическим ударом", который тот может не пережить.

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Как сообщил один из российских бизнесменов, Москва делает ставку на капитуляцию Украины в зимний период из-за бомбардировок энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Однако в Кремле нет подтверждений, что этот план обязательно сработает.

Другой известный бизнесмен из РФ высказался на тему переговоров. По его мнению, администрация Байдена подталкивает Киев к дипломатии. Предприниматель сослался на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли касательно наступления зимы и "окна для переговоров" между противоборствующими сторонами. Но западные официальные лица уже подтвердили, что окончательное решение будет принимать украинское военно-политическое руководство.

"С военной точки зрения трупов много. Я думаю, он [Путин] готов к какой-то сделке", — заявил второй бизнесмен. По мнению предпринимателя, президент РФ, вероятно, осознал, что решительная военная победа в Украине невозможна. Однако отдавать аннексированные земли кремлевский диктатор тоже не захочет.

"Если он потеряет еще больше территорий, это будет для него полным позором. Это будет конец для него лично. Это будет конец для него и в политическом плане", — подытожил бизнесмен.

Переговоры России и Украины: последняя информация

Президент Владимир Зеленский 11 ноября дал следующий комментарий на этот счет: "Я не захлопывал дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Такой, которая готова признать, что они оккупанты".

В тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что "достичь целей" так называемой "спецоперации" можно в процессе мирных переговоров. Но они якобы невозможны из-за позиции Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает категорически против переговоров на условиях Москвы, которая развязала преступную войну.

По словам советника руководителя ОПУ Михаила Подоляка, наша страна начнет о чем-то говорить с агрессором только после отвода войск.

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