Украинские воины ликвидировали почти 20 вражеских беспилотников.

Российские оккупанты в ночь на вторник, 5 марта, атаковали Украину 22 ударными беспилотниками типа Shahed, и большинство из них были ликвидированы. Уже известно, что есть "прилеты".

Украинские воины ликвидировали 18 "Шахедов", сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram. В ВСУ добавили, враги запускали беспилотники из Крыма (район пусков - Балаклава), а ликвидировали воздушные цели над Одесской областью.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - отмечается в сообщении.

В Силах обороны юга Украины уточнили, что противники повторили преступную тактику маневров над жилыми и промышленными районами Одессы и пригорода, что создавало реальную угрозу для мирных жителей, одновременно усложняя работу силам ПВО.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Также в рекреационной зоне зафиксировано повреждение частного дома с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным, пострадавших нет.

Важные новости Одессы - война в центре внимания

Поздно вечером 4 марта стало известно, что из акватории Черного моря в сторону Одессы двигались вражеские ударные беспилотники. Стоит отметить, что россияне уже много раз атаковали Одессу дронами.

В частности, в ночь на 2 марта дрон оккупантов попал в девятиэтажку. В результате попадания беспилотника был почти разрушен один из подъездов. Под завалами дома нашли 12 жертв, из них пятеро - несовершеннолетние, в том числе брат и сестра.

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