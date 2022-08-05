Однако четкой даты его проведения нет.

Российские оккупанты не отказались от проведения псевдореферендума относительно присоединения Херсонской области к РФ.

Об этом заявил заместитель председателя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрим во время всеукраинского телемарафона.

"Ситуация остается очень критической, напряженной. Орки усиливают террор против мирного населения. Они не отказались от проведения "референдума", там политтехнологи работают, заехали различные группы, у которых задача - создавать фейковые картинки для пропагандистских российских каналов о том, что люди поддерживают и хотят жить в Российской Федерации... Они сообщают о разных датах-11-е, 15-е сентября. О точных датах сообщений нет. Я думаю, что причиной этого являются точные действия Вооруженных сил Украины и то, что наши граждане остаются стойкими", - сказал он.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Соледара и Бахмута. В течении 4 августа враг вел штурм на Бахмутском направлении, однако он был неудачным. На Авдеевском направлении бои продолжаются.

На Краматорском направлении шли стрелковые бои.

По мнению экспертов из Института изучения войны, Украина впервые перехватила стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

Оккупанты, похоже, покинули Славянск и Северск. Реагируя на контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области, противник начал перебрасывать технику в оккупированный Крым.

Не прекращаются обстрелы и ракетные удары россиян по украинским городам. Под огонь оккупантов снова попала Днепропетровская область, Одесса, Запорожье и Николаев, а также Харьков.

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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