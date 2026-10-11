Россия похвасталась 'успехами' на поле боя, но есть неудобный нюанс, - ISW

Кремль пытается минимизировать внимание международной общественности к своим безосновательным заявлениям об успехах.

Министерство обороны России представило новый отчет о своих "успехах" на поле боя. Однако аналитики Института изучения войны обратили внимание на одну интересную детали: отчет опубликован исключительно на платформе Max (российской платформе обмена сообщениями, для регистрации на которой требуются номера телефонов РФ или Беларуси), а не в Telegram, ориентированном на международную аудиторию.

Так, 9 октября МО РФ опубликовало сводку заявленных успехов на поле боя на своем канале в Max. В ней утверждалось, что в период с 3 по 9 октября российские войска захватили два населенных пункта в Украине, а еще три – за последние сутки.

Кроме того, МО РФ заявило, что российские силы сорвали попытки украинских подразделений провести ротацию или прорваться из зон предполагаемого окружения в районе Доброполья, а также сообщило, что российская группировка войск "Север" захватила 414 квадратных километров территории и 20 населенных пунктов с момента окружения украинских сил в Харьковской области.

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Как отмечают в ISW, это преувеличенное утверждение, не имеющее под собой реальных оснований, поскольку как украинские военные, так и сами российские "военкоры" опровергали или ставили под сомнение заявления о том, что российские войска окружили какие-либо украинские подразделения на севере Харьковской области.

При этом примечательно, что этот еженедельный обзор МО РФ опубликовало только на своем канале в Max, а не в Telegram-канале, ориентированном на международную аудиторию.

"Это указывает на то, что ведомство, вероятно, стремится подчеркнуть и преувеличить еженедельные военные достижения российских войск именно для внутренней аудитории, демонстрируя продолжающиеся успехи на поле боя, несмотря на свидетельства значительного замедления темпов российского наступления. Различия в подаче информации свидетельствуют о том, что Кремль пытается минимизировать внимание международной общественности к своим безосновательным заявлениям об успехах", - подчеркивают аналитики.

Ситуация на фронте - последние новости

Аналитики отмечают, что Контрнаступление украинских войск на Лиманском направлении разрушило северный фланг российского наступления, которое должно было завершиться окружением подконтрольной Украине части Донецкой области.

Западные аналитики считают, что оккупанты потеряли десятки квадратных километров территории в ходе украинской "Операции Вивальди". По данным финской исследовательской компании Black Bird Group, сентябрь 2026 года стал для РФ худшим месяцем с июня 2023 года с точки зрения чистого территориального прироста на территории Украины.

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