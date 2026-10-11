Зеленский сказал, в обмен на что Украина согласна прекратить удары по российским НПЗ

За неделю РФ выпустила по Украине около 1450 авиабомб, 75 ракет различных типов и более 1640 ударных дронов.

Украина будет готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом в Telegram-канале заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что уже сегодня реально прекратить удары по энергетике, но российский диктатор Владимир Путин не хочет этого делать.

"Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями", – выразил убеждение Зеленский.

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Кроме того, как добавил президент, сегодня продолжится диалог с европейскими лидерами:

"Ежедневно на разных уровнях координируем действия и работаем над дополнительными оборонными пакетами, прежде всего по ПВО и боеприпасам для боевой авиации".

Жертвы недавних ударов РФ

Говоря о ликвидации последствий российских ударов, он отметил, что только сегодня утром завершились поисково-спасательные работы в Запорожье, где Россия убила 23 человека, четверо из которых – дети.

Накануне в Харькове россияне нанесли удар по медицинскому учреждению, этой ночью были удары по гражданской инфраструктуре, жилым домам и энергетике.

Кроме того, утром россияне нанесли удар по пятиэтажному дому в Славянске – там полностью разрушен подъезд, а под завалами могут находиться люди.

"Только за эту неделю россияне сбросили около 1450 авиабомб, 75 ракет различных типов и более 1640 ударных дронов, из которых около 60% – реактивные", – привел статистику президент.

Договоренность США с Россией и разведданные

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что завершил переговоры с Путиным. Была достигнута договоренность о том, что Россия поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

После этого представители США на переговорах с украинской делегацией пригрозили прекратить передачу Украине разведывательных данных, если Киев продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время, по мнению Константина Криволапа, аналитика и авиаэксперта, потеря разведданных от США не станет катастрофой для возможностей Украины наносить удары по территории России. В частности, учитывая, что значительный объем разведданных Украине могут предоставлять европейские страны, особенно Франция и Великобритания.

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