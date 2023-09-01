За минувшие сутки украинские Силы обороны нанесли сокрушительные удары по районам сосредоточения личного состава и технике оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ, мощно отработала по оккупантам украинская авиация - 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции противника.
В то же время враг продолжает терроризировать Украину - сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. В Генштабе отмечают, что информация о последствиях атаки пока уточняется.
"За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 44 авиационных удара, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.
Боевые возможности сил обороны - что известно
Как сообщали аналитики ISW, украинские войска на фронте сейчас вышли на паритет в контрбатарейных возможностях с российскими войсками.
Президент Владимир Зеленский 31 августа объявил, что ВСУ успешно применили дальнобойное оружие собственного производства и смогли поразить цель за 700 км.
Также стало известно, что США закупят для Украины ракеты средней дальности AMRAAM на 200 млн долларов.