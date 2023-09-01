Украинские войска продвинулись вблизи Бахмута Донецкой области и на Западе Запорожской области.

Украинские войска 31 августа продолжили контрнаступательные операции вблизи Бахмута Донецкой области и на западе Запорожской области и, как сообщается в отчете американского Института изучения войны, продвинулись на обоих участках фронта.

В частности, Генеральный штаб Украины и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщили, что украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях и достигли неуточненного успеха на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка (5-13 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области. Маляр также заявила, что украинские силы достигли неопределенных успехов на Бахмутском направлении.

"Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что украинские войска вышли на паритет в контрбатарейных возможностях с российскими войсками. Баранов заявил, что предоставленные НАТО артиллерийские системы с радиусом действия от 30 до 40 км позволяют украинским силам уничтожать российские артиллерийские системы и заставлять российские силы отводить артиллерию дальше от линии фронта", - сообщают в ISW.

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Ранее в конце июля украинские официальные лица делали заявления о том, что Украина успешно снижает российские контрбатарейные возможности. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский 31 августа рассказал об украинском внутреннем производстве ракет большой дальности, вероятно, как части скоординированной украинской кампании, направленной на усиление украинских ударных возможностей по глубокому тылу России.

"В то же время, по данным ISW, российские войска продолжали наступательные операции на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк и 31 августа безуспешно наносили контрудары в районе границы Донецко-Запорожской области и на Западе Запорожской области", - сообщают в ISW.

Ситуация на фронте - что надо знать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил ход украинского контрнаступления, отметив, что украинцы превосходят ожидания союзников, отражая все новые территории в этих сложных условиях.

Также за последние дни сообщалось о успехах ВСУ на южном фронте, в частности, в направлении Вербового.

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