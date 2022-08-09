За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты в пяти районах области.

За сутки в Харьковской области погиб один человек, еще пятеро ранены.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Харьковской области от обстрелов оккупантов погиб один человек, ранения получили 5 мирных жителей", - сообщил он.

Синегубов уточнил, что 1 погибший и 1 раненый – в результате вчерашнего утреннего обстрела Харькова. По области госпитализировали 4 человека, состояние двух из них - тяжелое.

Также он сообщил, что в течение минувших суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Харьковского, Лозовского и Изюмского районов области.

В Богодуховском районе из-за обстрелов горело поле с пшеницей, фермеры собственноручно погасили пожар, который уничтожил 3 гектара урожая. В Чугуевском районе в результате обстрелов уничтожен склад с семенами.

Напомним, сегодня ночью Харьков снова был обстрелян. Примерно в 2:10 прогремела серия взрывов, не менее 4-х. На данный момент спасатели смогли обнаружить только два последствия ночных прилетов. В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждена электроопора и трамвайные рельсы. Еще один прилет в районе Окружной рядом с двухэтажным строением, не имеющим никакого отношения к военной инфраструктуре. Осколками поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна. Информации о том, что кто - то пострадал-нет.

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