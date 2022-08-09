Информации о том, что кто-то пострадал - нет.

Ночью Харьков снова был обстрелян.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Ночью Харьков опять был обстрелян. Приблизительно в 2:10 прозвучала серия взрывов, не менее 4-х. На данный момент спасатели смогли обнаружить только два последствия ночных прилетов. В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждена электроопора и трамвайные рельсы. Еще один прилет в районе окружной рядом с двухэтажным строением, не имеющим никакого отношения с военной инфраструктуре. Осколками поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна", - сообщил он.

По словам Терехова, информации о том, что кто-то пострадал - нет.

Как ранее сообщал УНИАН, Харьков находится под постоянным огнем с тех пор, как украинские защитники отогнали захватчиков от города к окраине области.

Так, утром 8 августа российские захватчики обстреляли Харьков. Под обстрел попал густонаселенный район города Павлово поле, где нет никакой военной инфрструктуры. В результате вражеских обстрелов погиб один харьковчанин. Он просто выше из дома попа под обстрел

Всего на территории города и области в результате действий российских оккупантов с начала полномасштабной войны погибли более тысячи гражданских лиц, среди них - 50 детей.

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