По предварительным данным, никто не пострадал.

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар с применением авиации по Одесской области.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

Для удара по югу Одесской области враг использовал ракеты воздушного базирования.

"Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма", - говорится в сообщении.

В результате вражеского удара разрушена пляжная уборная.

"Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", - отметили в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что высокоточная авиационная ракета РФ развалила эко-туалет на Запорожье.

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