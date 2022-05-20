Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар с применением авиации по Одесской области.
Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".
Для удара по югу Одесской области враг использовал ракеты воздушного базирования.
"Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма", - говорится в сообщении.
В результате вражеского удара разрушена пляжная уборная.
"Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", - отметили в ОК "Юг".
Ранее сообщалось, что высокоточная авиационная ракета РФ развалила эко-туалет на Запорожье.