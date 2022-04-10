По данным военных, ракета упала в Запорожской области вблизи Гуляйполя.

Российская высокоточная авиационная ракета развалила эко-туалет в одном из городов Запорожской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на странице в Facebook.

"Нет аналогов. Российская высокоточная авиационная ракета Х-29 класса "воздух — земля", которая предназначена для поражения железобетонных сооружений, мостов, посадочных полос и кораблей водоизмещением до 10 000 тонн и подводных лодок в надводном положении развалила эко-туалет на огороде", - говорится в сообщении.

По данным военных, ракета упала в Запорожской области вблизи Гуляйполя.

"Видимо, по данным россии, это была секретная биолаборатория", "Откуда вылетела - туда и прилетела", "Вот сволочи, видимо, не получилось украсть тот эко-туалет, так разбомбили", "Бьют по всему невиданному и неведомому", - иронизируют в комментариях к записи.

Напомним, у Гуляйполя на Запорожье остались без воды, электричества и связи из-за обстрелов.

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