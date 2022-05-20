Российские оккупанты сегодня утром нанесли ракетный удар по городу Малин Житомирской области.
Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
"В 8:40 мы снова почувствовали так называемую спецоперацию России в Малине. Было три прилета крылатых ракет в Малин. У нас повреждена железнодорожная инфраструктура. Что наиболее ужасно - снова ранены три человека. У нас пострадало 50 домов мирных жителей, 5 домов, по предварительным оценкам городских властей, непригодны будут для жизни", - сказал он.
По его словам, с начала войны убытки от ударов оккупантов по инфраструктуре Житомирской области составляют уже 2,5 млрд грн.
Ранее сообщалось, что Россия обстреляла объект инфраструктуры в Полтавской области.