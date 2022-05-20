Были ранены три человека.

Российские оккупанты сегодня утром нанесли ракетный удар по городу Малин Житомирской области.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"В 8:40 мы снова почувствовали так называемую спецоперацию России в Малине. Было три прилета крылатых ракет в Малин. У нас повреждена железнодорожная инфраструктура. Что наиболее ужасно - снова ранены три человека. У нас пострадало 50 домов мирных жителей, 5 домов, по предварительным оценкам городских властей, непригодны будут для жизни", - сказал он.

По его словам, с начала войны убытки от ударов оккупантов по инфраструктуре Житомирской области составляют уже 2,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Россия обстреляла объект инфраструктуры в Полтавской области.

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