Принудительная мобилизация начата на захваченных россиянами территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Российские захватнические войска проводят принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на оккупированных украинских территориях юга и востока.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Оккупанты проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях", – отмечается в сообщении. В частности, добавляют в разведке, в городе Волчанск (Харьковская область) младший медицинский персонал учреждений первичной медико-санитарной помощи принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи раненым российским, в случае отказа угрожают расстрелом

Также начаты мобилизационные мероприятия по молодежи среди местного населения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

"С целью обеспечения мобилизационных мероприятий практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону РФ", – сказано в сообщении.