Российские захватнические войска проводят принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на оккупированных украинских территориях юга и востока.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.
"Оккупанты проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях", – отмечается в сообщении. В частности, добавляют в разведке, в городе Волчанск (Харьковская область) младший медицинский персонал учреждений первичной медико-санитарной помощи принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи раненым российским, в случае отказа угрожают расстрелом
Также начаты мобилизационные мероприятия по молодежи среди местного населения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.
"С целью обеспечения мобилизационных мероприятий практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону РФ", – сказано в сообщении.
Кроме того, в Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста. "Именно они должны пополнить состав боевых подразделений РФ на наиболее проблемных направлениях", – говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что эти мероприятия проводятся несмотря на преимущественно проукраинскую настроенность населения областей и общую мотивацию сопротивляться российским захватчикам.
Ранее уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, что на временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты принудительно "мобилизуют" деятелей культуры, студентов вузов и их преподавателей.
Кроме того, по данным Денисовой, оккупационная власть так называемых "ЛНР" и "ДНР" мобилизует в незаконные вооруженные формирования несовершеннолетних ребят. На войну отправляют детей, которые были членами патриотических клубов.