Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей имеют целью объявление принудительной "мобилизации".

Путин планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей имеют целью объявление принудительной "мобилизации". После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных украинцев на самые горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов. Фактически это попытка уничтожить Украину руками самих украинцев", - говорится в сообщении.

Как напомнили в ГУР, для проведения "референдумов" заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения "гуманитарной помощи" или социальных выплат.

"В дни "голосования" сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев. Указанная спецоперация преследует следующие цели: уничтожение представителей украинского этноса; проведение пропагандистских мероприятий с навязыванием населению России и мира мифа о том, что "освобожден от нацистов населения областей начало бороться с националистическими батальонами". Это еще одно преступление путинского режима против Украины и доказательство геноцида, проводимая против украинской нации", - пояснили в разведке.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские военные убегают с полигонов в РФ, чтобы не отправляться на войну в Украину.

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