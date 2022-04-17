Под "мобилизацию" боевиков попали также студенты и преподаватели, поделилась уполномоченная Рады по правам человека.

На временно оккупированной территории Донецкой области (отдельные районы Донецкой области) оккупанты принудительно "мобилизуют" деятелей культуры, студентов вузов и их преподавателей.

Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Согласно сообщению, в общей сложности 55 музыкантов были принудительно отправлены на линию соприкосновения как "добровольцы" без минимальной военной подготовки. В социальных сетях сейчас появилась информация о гибели в бою под Мариуполем известного пианиста Донецкой филармонии и ансамбля "Септет-джаз".

Отмечается, что под мобилизацию попали также: студенты вузов, техникумов и их преподаватели, даже предпенсионного возраста.

Как отмечает Денисова, принудительная мобилизация на оккупированных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Так, документ строго запрещает оккупационным государству заставлять лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

Уполномоченный обращается к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

Напомним, 24 февраля рано утром войска России ворвались в Украину.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, жителей Киева, Харькова, Чернигова, Мариуполя, Херсона, Житомира, Одессы, Николаева и Сум.

15 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей сорван план принудительной "мобилизации".

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