В прошлом году 1,8 млн га посевов озимой пшеницы находились на временно оккупированных территориях.

В прошлом сезоне урожайность озимой пшеницы на временно оккупированных территориях была ниже на 16%, чем на свободных территориях Украины. Кроме того 8% посевов не были собраны.

Как говорится в исследовании NASA Harvest совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, в предыдущем сезоне общая площадь посевов озимой пшеницы составила 7,2 млн га, из которых 1,8 млн га находились на временно оккупированных территориях.

Отмечается, что в текущем 2023/2024 маркетинговом сезоне посевные площади под озимой пшеницей на оккупированных территориях Украины сократились почти на 10%.

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"Сравнивая 2023 год с 2022 годом, мы наблюдаем существенное уменьшение посевных площадей на оккупированных территориях, сопровождающееся заметным ростом заброшенных пахотных земель. Хотя хорошие погодные условия в этом сезоне способствовали повышению урожайности, наш анализ также выявил значительные площади сельскохозяйственных угодий в плохом состоянии и запущенность, сосредоточенные вдоль линии фронта", - прокомментировала директор NASA Harvest Инбал Беккер-Решеф.

Посевы озимых в Украине

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Дениса Марчука, во время осенней посевной кампании украинские аграрии вдвое уменьшили количество посевных площадей под озимые по сравнению с довоенными показателями.

Отмечается, что причинами этого стали: оккупация части украинских территорий, опасность в прифронтовых зонах, заминирование, а также засуха в начале посевной кампании и нехватка средств у аграриев.

В результате, по словам эксперта, пшеницей было засеяно около 3,8 миллиона гектаров. Однако, как он отметил, это никак не скажется на продовольственной безопасности страны. Поскольку того, что мы имеем по озимым культурам и что будем иметь по яровым, хватит для обеспечения внутренних потребностей.

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