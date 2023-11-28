Пропагандисты пытаются объяснить проблему природой.

Уровень радиации в Мариуполе подскочил в 15,5 раза. Опасная зона находится на пляже Песчаный в районе порта.

"Уровень составил 4,04 мкЗв/ч при уровне безопасности для человека 0,26 мкЗв/ч. То есть в 15 раз больше безопасного", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что местные пропагандисты поспешили объяснили такой рост уровня радиации штормом и заявили, что это безопасно.

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"На самом деле оба утверждения ошибочны. Действительно, в районе пляжа Песчаный существуют так называемые "черные пески", которые "фонят". И действительно, точечный уровень радиации этих песков при нормальной жизни мог навредить только если проводить здесь системно кучу времени. Однако истинная причина высокого уровня и обнажения песков не шторм, а российская оккупация. Точнее – бомбардировки и ракетные обстрелы города", - указал чиновник.

При этом он отметил, что такая ситуация с радиацией не только на пляже Песчаный.

"Если бы кто-то измерил уровень радиации на Азовстали на данный момент, а также сделал анализ состава почвы и пыли, разносимых ветром по городу, и дождя в море, картина стала бы по-настоящему апокалиптическая яркая. Именно поэтому россияне здесь не меряют, чтобы скрыть настоящий экоцид", - подытожил Андрющенко.

Внезапные смерти оккупантов в Мариуполе - последние новости

Захватчики постоянно жалуются на украинских партизан. Они устраивают рейды, проверяют телефоны и врываются в дома, пытаясь найти тех, кто ведет подпольную борьбу с агрессором.

Оккупанты неоднократно заявляли о "загадочных" смертях. Так, в октябре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что за лето и два месяца осени силы сопротивления ликвидировали более 40 российских захватчиков.

27 ноября женское партизанское движение сообщило, что в оккупированном городе только за последние несколько дней ликвидировали шестерых оккупантов.

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