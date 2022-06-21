Также серьезные разрушения в Горском, Новоивановке и Врубовке.

За прошедшие сутки российские военные мощно обстреляли Лисичанск. Количество жертв устанавливается.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Обстрелы продолжались позапрошлую ночь и весь вчерашний день. Применялась авиация. Разрушено более десяти многоэтажек, частные дома, здание отдела полиции. На текущий момент найдено тело одного погибшего. Раненую женщину сразу эвакуировали в Краматорск. Окончательное количество жертв устанавливаем, потому что вчера по городу практически невозможно было безопасно передвигаться", - рассказал он.

По словам Гайдая, также серьезные разрушения в Горском - повреждены 13 домов, Новоивановке - семь, во Врубовке разрушен лицей.

"В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои - россияне попали в здание и по проходной "Азота", обстреляли территорию кирпичного завода, поочередно открыли огонь в районе трех мостов", - добавил глава ОВА.

Кроме того, авиационные удары враг нанес по Устиновке, Малорязанцевому, Белогоровке и Горскому. Продолжаются бои вблизи Николаевки.

"Штурмовые действия российской армии вблизи Белой Горы и Сиротино на это время безрезультатны", - сообщил Сергей Гайдай.

Напомним, половина раненых оккупантов в дальнейшем не выживают из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи.

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