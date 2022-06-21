Россияне вывозят медицинское оборудование в Луганск, из-за чего тяжелых раненых нужно везти далеко.

Половина раненых оккупантов в дальнейшем не выживают из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Обычная статистика россиян: из раненых 50% у них не выживают, потому что больницы переполнены, везти нужно далеко для того, чтобы квалифицированное медицинское лечение получить", - сообщил Гайдай.

По его словам, оккупанты вывозят с захваченных территорий все дорогое медицинское оборудование.

"Они настолько неразумны, что они даже с тех больниц на новооккупированных территориях вывезли хорошее дорогостоящее оборудование. Непонятно зачем, но вывезли в Луганск. Соответственно, теперь тяжелых раненых нужно везти далеко. Основную массу просто не довозят", - пояснил он.

Потери России в Украине

Напомним, что по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения украинские военнослужащие ликвидировали 33 тысячи 800 российских военных.

Кроме того, с 24 февраля враг потерял: 1 тысячу 477 танков, 3 тысячи 588 боевых бронированных машин, 749 артиллерийских систем, 238 реактивных систем залпового огня, 98 средств ПВО, 216 самолетов, 181 вертолет, 601 беспилотник оперативно-тактического уровня, 130 крылатых ракет, 14 кораблей/катеров, 2 тысячи 527 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 55 единиц спецтехники.

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