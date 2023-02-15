От взрывов жители близлежащих сел и городов бегут целыми семьями, домами, улицами.

Россияне бросают колоссальные силы на взятие Бахмута. Город штурмуют со всех направлений. Также пытаются обойти его с юга и севера. Дуга обороны вокруг Бахмута - уже более 180 градусов.

Бывшие условно тыловые населенные пункты сейчас находятся на линии огня, оттуда массово эвакуируют людей. Один из таких городов - Часов Яр, говорится в сюжете ТСН.

Часов Яр - это точка на Бахмутском отрезке фронта, где метастазы российского наступления распространились западнее всех. Приходится заезжать сюда по второстепенным сельским дорогам. Артиллерийская канонада в городе почти не смолкает. От взрывов бегут целыми семьями, домами, улицами.

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Волонтеры, собирая людей для эвакуации из города, вынуждены по несколько раз останавливаться из-за мощных обстрелов россиян. С начала большой войны волонтеры из фонда "Лютый" уже эвакуировали тысячи людей - из Бахмута, Харькова, Северодонецка, Лисичанска.

Битва за Бахмут

Сейчас Россия сконцентрировала все усилия, чтобы захватить Бахмут Донецкой области. Город с лета остается одним из самых горячих направлений фронта. Защитники Украины здесь отбивают по несколько штурмов россиян в день. Оккупанты на Бахмутском направлении не жалеют своего личного состава и бросают его как "пушечное мясо".

В то же время британская разведка убеждена, что сконцентрировать достаточно сил для прорыва украинского фронта под Бахмутом России так и не удастся. Более того, сам главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин признал, что россияне не смогут взять город.

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