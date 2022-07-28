Оккупанты накануне нанесли ракетный удар по Бахмуту, одна из ракет попала в здание гостиницы.

В Бахмуте завершены поисковые работы в разрушенной в результате ракетного удара гостинице, погибли 4 человека.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

"Сейчас завершено проведение поисково-спасательных мероприятий. Всего в результате происшествия погибли 4 человека, пострадали 5 человек, из которых 2 человека спасены личным составом Главного управления", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать разрушенные элементы здания.

Как сообщал УНИАН, оккупанты утром 27 июля нанесли ракетный удар по Бахмуту. Одна из ракет попала в здание отеля.

Напомним, что в результате ракетного удара по Кропивницкому, который российские оккупанты совершили в четверг, 28 июля, погибли пять человек, а 25 - были травмированы. Среди травмированных 13 мирных жителей и 12 военнослужащих.

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