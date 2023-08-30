Повреждены жилые дома, админздания, ангары и хозяйственные постройки.

Российские террористические войска нанесли очередные удары по Харьковской области, в результате которых один человек погиб, а еще двое - получили ранения.

Как сообщили в полиции Харьковщины, в Купянске черех обстрелы повреждены здания мясокомбината. Там погиб 45-летний охранник. Также повреждений получил многоквартирный дом и частное домовладение - ранения получил 67-летний мужчина.

Кроме того, ударными дронами россияне обстреляли село Гурьев Казачок Богодуховского района, в результате атаки повреждено админздание. Также враг обстрелял село из минометов, из-за чего повреждены ангары и хозяйственные постройки фермерского хозяйства.

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В то же время, в селе Чернещина Изюмского района в результате удара управляемыми авиабомбами были повреждены здания и трактор агропредприятия, а в Дружелюбовке Изюмского района ранен 55-летний мужчина.

Правоохранители по фактам нарушения законов и обычаев войны открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Российские обстрелы Харьковщины

Как известно, россияне обстреливают Харьковщину ежедневно. Под многочисленные атаки попадают приближенные к прифронтовой линии населенные пункты, по которым РФ может бить из артиллерии, минометов и с использованием боевой авиации.

В частности, 27 августа в результате вражеского обстрела села Одноробовка Золочевской громады погибла женщина, которая находилась на территории домовладения.

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