Один из ударов пришелся на территорию пищевого предприятия - там погиб охранник.

Российские террористические войска в очередной раз обстреляли Купянск на Харьковщине. В результате артиллерийского обстрела погиб охранник одного из местных предприятий.

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, около 8:30 враг из артиллерии обстрелял Купянск. Один из прилетов зафиксирован на территории пищевого предприятия - там погиб охранник.

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Также в результате обстрела поврежден частный дом, где получил ранения 67-летний гражданский.

Кроме того, из-за вражеского удара, который произошел на несколько часов раньше - в 5:00 - поврежден многоквартирный дом.

Ситуация в Харьковской области

Как известно, российские захватчики ежесуточно обстреливают Харьковщину. Враг использует артиллерию, минометы, беспилотники и боевую авиацию. В частности, за прошедшие сутки, 28 августа, под вражеские удары попали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

В частности, в результате обстрела С. Чернещина Изюмского района повреждены дом и гараж, а в с. Куриловка Купянского района - дом.

Кроме того, российские оккупанты в воскресенье, 27 августа, из реактивной системы залпового огня обстреляли Богодуховский район Харьковской области. В результате удара погибла женщина и возник пожар.

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