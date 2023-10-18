Также уничтожено 11 артиллерийских средств россиян.

Силы обороны Украины уничтожили российский самолет Су-25, зенитно-ракетный комплекс "Тор" и радиолокационную станцию "Зоопарк-1М". Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.

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В то же время, враг нанес 11 ракетных и 46 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"Прилет" в районе Севастополя 18 октября

Как сообщал УНИАН, вечером в среду, 18 октября, во временно оккупированном Россией Севастополе в Крыму раздался мощный взрыв. В городе объявляли воздушную тревогу.

В Минобороны РФ заявили о сбитии в оккупированном Крыму якобы двух переоборудованных в ударный вариант зенитных ракет комплекса ПВО С-200.

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