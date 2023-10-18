За сутки наши воины ликвидировали сотни врагов и, в частности, шесть вертолетов противника.

Потери врага на сегодня, 18 октября, пересекли черту в 290 тысяч захватчиков - за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 620 россиян.

Также увеличилось за сутки количество ликвидированной техники противника. В частности, уже подтверждено уничтожение еще одного самолета врага, и всего с начала войны противник потерял их 319, а также 6 вертолетов - всего 323 единицы, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составили: личного состава около 290050 (+620 за минувшие сутки) человек", - говорится в сообщении.

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Количество уничтоженных танков за сутки увеличилось до 4981 (+2) единицы, боевых бронированных машин - до 9420 (+15) единиц, артиллерийских систем - до 6944 (+8) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня - до 5301 (+10) единицы, автомобильной техники и автоцистерн - до 9303 (+10) единиц.

Как ранее сообщалось, также благодаря Силам обороны враг уже не имеет среди своего вооружения 814 РСЗО, 547 средств ПВО, 20 кораблей/катеров, а также подводной лодки.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки уничтожены многочисленные важные военные объекты оккупантов. В частности, подразделения ракетных войск поразили 5 пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника и три зенитно-ракетных комплекса. Также авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В ночь на 17 октября оккупанты пожаловались на мощную атаку ВСУ по аэродромам оккупированных Бердянске и Луганске. Они утверждали, что Украина воспользовалась ракетами ATACMS.

Вчера днем Силы специальных операций Вооруженных сил Украины рассказали, что провели операцию под названием DRAGONFLY, во время которой уничтожили девять вертолетов, спецтехнику, пусковую установку ПВО и склад боеприпасов врага. В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский подтвердил первое использование дальнобойных ракет ATACMS.

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