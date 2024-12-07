Страна-агрессор запустила баллистику из временно оккупированного Крыма.

Сегодня утром, 7 декабря, российские оккупационные войска атаковали Конотоп Сумской области. В населенном пункте около 06:17 прозвучали взрывы.

Мэр города Артем Семенихин сообщил, что страна-агрессор запустила баллистику из временно оккупированного Крыма.

"Эта баллистика из Крыма. Таки достает до нас. Кстати пуск состоялся с Перекопского перешейка. Наверное поэтому и дотянулись до нас", - написал городской голова.

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Информация о последствиях атаки различается. В Сумской областной военной администрации заявили, что оккупанты атаковали инфраструктуру города. Как указывается, окончательные последствия еще устанавливаются, но на месте уже работают все необходимые службы.

Однако Семенихин все опроверг, подчеркивая, что разрушений или повреждений нет, а потому ликвидации с привлечением специальных и экстренных служб не ведутся и не велись.

Атаки на Сумскую область

17 ноября, российские захватнические войска атаковали Сумы баллистикой, в результате удара произошло попадание в многоэтажку. Количество погибших тогда достигло 10, еще 51 человек пострадал. Было повреждено остекление окон шести десятиэтажных домов, уничтожено четыре автомобиля.

В городе Глухов Шосткинского района Сумской области в результате российской дроновой атаки поврежден жилой дом. Уже известно о погибших и пострадавших.

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