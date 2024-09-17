У России нет сил для продвижения вглубь Сумской области. Начало октября станет критическим для оккупантов.
Об этом рассказал военный журналист и бывший спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире телеканала Киев24. "Россияне могут надувать щеки сколько угодно. Но имеют ли они ресурсы и возможности для того, чтобы реализовывать свои планы? Например, для продвижения вглубь территории нашей Сумской области, очевидно, что нет. Не зря Путин подписал очередной указ по увеличению предельной численности собственной армии", - сказал Селезнев.
Он добавил, что, скорее всего, в ближайший год враг преимущественно будет привлекать живую силу для реализации тех или иных планов и мероприятий.
"Ну, а здесь мы в противовес имеем определенные ресурсы, в частности кассетные боеприпасы. Вряд ли у врага в обозримой перспективе появится достаточное количество ресурсов, чтобы серьезно угрожать нашей Сумщине и Черниговщине. Как видим, несмотря на определенные потуги, у россиян не слишком хорошие дела на территории севера Харьковской области. Враг постепенно теряет свои ресурсы", - сказал бывший спикер Генштаба.
Селезнев также напомнил слова главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова о том, что начало октября станет критическим для россиян.
"Потому что планов много, а ресурсов для реализации у россиян серьезно не хватает", - прокомментировал он.
Ситуация в Сумской области
В августе военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что операция в Курской области РФ может быть связана с тем, чтобы обезопасить Сумы от потенциального наступления россиян на этот город, как это было на Харьковщине.
В то же время, по его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы постоянно работают на территории государства-агрессора. При этом, как сказал эксперт, россияне собирали ударные группировки для потенциального наступления на Сумы, поэтому неудивительно, что туда был нанесен превентивный удар ВСУ для обеспечения безопасности своей территории.