Разрушения, вызванные обстрелами Днепропетровщины, незначительные.

Вечером в воскресенье, 13 ноября, оккупанты обстреляли Днепропетровщину. Также в Запорожье сработала противовоздушная оборона.

Как сообщил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, российские оккупанты обстреляли Мировскую и Марганецкую территориальные общины на Днепропетровщине.

"Относительно тихий день завершился обстрелами Мировской и Марганецкой ТГ, который осуществили оккупанты с противоположного берега водохранилища. Разрушения, вызванные обстрелами, незначительны. Люди не пострадали", – отметил он.

Видео дня

Евтушенко добавил, что на других территориях района день прошел без чрезвычайных ситуаций. В то же время он предупредил об угрозе артиллерийского обстрела, которая касается прибрежных территорий Никопольского района.

Также звуки взрывов слышали в Запорожье. И. о. городского головы, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что звуки взрывов, которые недавно могли слышать в Запорожье, - это работа Сил нашей противовоздушной обороны.

"Низкий поклон украинским воинам за защиту. Наши – лучшие!", – написал он.

Обстрелы Украины 13 ноября

До 18:00, по сообщению Генштаба ВСУ, российские оккупанты нанесли один ракетный и шесть авиационных ударов, осуществили 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстрелам подверглись населенные пункты на Бахмутском, Слобожанском, Новопавловском и Таврическом направлениях.

В частности, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Кураховому, один человек получил ранение.

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