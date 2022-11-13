Противники продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

В течение суток российские оккупанты нанесли один ракетный и шесть авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что оккупанты сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, они ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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"С целью пополнения потерь враг продолжает подготовку мобилизованного личного состава в военных учебных заведениях, центрах подготовки и дальнейшее перемещение этих лиц к районам ведения боевых действий", - отметили в Генштабе.

В течение текущих суток российские оккупанты нанесли один ракетный и шесть авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Слобожанском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Бугроватка, Огирцево, Резниково, Ольховатка, Колодезное, Бологовка и Фиголовка; на Купянском и Лиманском - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Тернов и Заречного.

На Бахмутском направлении - из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк; на Авдеевском - из разнокалиберной артиллерии по районам Веселого, Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

На Новопавловському направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Парасковиевка, Угледар, Богоявленка, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Велика Новоселка, Времовка, Темировка, Новополь, Ольгевское и Полтавка; на Запорожском - из артиллерии разных типов по районам Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Новоданиловки и Малых Щербаків.

"На Таврическом направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Вышетарасовка, Миловое, Золотая Балка, Михайловка и Шевченковка. Непосредственно огневому поражению подверглось село Добрая Надежда Днепропетровской области", - сообщили в Генштабе.

В то же время, в освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия.

Массированные удары по Украине - самое важное

Противники 10, 22 и 31 октября нанесли по нашей стране массированные удары, в частности, использовали ракеты и иранские дроны-камикадзе. В результате вражеских атак было разрушено или повреждено 40% объектов энергетической инфраструктуры.

С 20 октября начались отключение электроэнергии. С 07:00 до 23:00 граждан просили как можно меньше использовать мощные электроприборы, например, чайники и стиральные машины.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предупредил, что противник может снова обстрелять нашу страну в любое время, а не только в понедельник.

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