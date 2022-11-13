Вражеская ракета попала в двухэтажный дом.

Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Курахово, один человек получил ранения.

Вся свободная территория Донецкой области насквозь простреливается российским оружием, поэтому "прилететь" может куда угодно и когда угодно, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Ракетный удар по Курахово нанесли россияне сегодня посреди дня. Один человек получил ранение. К счастью, обошлось без погибших", - написал он.

Видео дня

Он отметил, что ракета попала в двухэтажный дом, ударом повреждены еще два жилых дома по соседству и админздание.

Ситуация в Донецкой области во время войны с Россией - самое важное

Враги уже не раз обстреливали населенные пункты Донецкой области, есть много разрушений, жертв и пострадавших. Только в одном Мариуполе из-за оккупантов погибли десятки тысяч человек.

Украинские власти перед началом отопительного сезона ввела обязательную эвакуацию население из неоккупированных районов региона.

12 ноября спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сказал, что активные боевые действия идут на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Спикер добавил, что там противник ежедневно использует все виды вооружения и несет огромные потери.

Вас также могут заинтересовать новости: