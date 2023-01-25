Правительство РФ поручило это ФСИН.

Российские захватчики хотят создать на временно оккупированных территориях Украины 24 исправительные колонии.

Об этом говорится в распоряжении правительства России от 23 января. Федеральной службе исполнения наказаний России поручили создать 12 колоний в "ДНР" и 7 - в "ЛНР". Также российские власти хотят открыть исправительные учреждения на оккупированных территориях Херсонской (3) и Запорожской (2) областей.

Также правительство РФ хочет создать три лечебных исправительных учреждения и три исправительных центра.

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Беззаконие на оккупированных территориях

Как известно, после деоккупации в украинских городах и селах находили пыточные российских захватчиков.

В Херсонской области правоохранители нашли семь пыточных и восемь мест несвободы. Только в изоляторе временного содержания подтвердили более 300 случаев пыток.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что российские захватчики держали в пыточных даже детей.

Осенью стало известно, что российская армия перевезла из Херсонской области в Россиию тысячи украинских заключенных.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ни одна международная организация до сих пор не смогла получить доступ к местам содержания украинских пленных в России.

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