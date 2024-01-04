Вследствие вражеской атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов погиб человек, есть травмированные. Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Враг продолжает терроризировать мирное население. В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов есть травмированные и один погибший. Детали позже", - проинформировал он.
Известно, что воздушная тревога в регионе длилась с 09:37 до 10:10. По информации Воздушных сил, на Кропивницкий летела ракета.
Как информирует Суспильне, после взрывов жители региона сообщили об отключении электричества. Пресс-секретарь "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко заявила, что информации об аварийных отключениях нет. По ее словам, электроснабжение могли отключить в целях безопасности и во избежание аварийной ситуации из-за обстрелов.
В свою очередь предприятие "Днепр-Кировоград" сообщило об отключении электроэнергии на водопроводной насосной станции "Зона 2б", Зона 1. На место выехали работники предприятия.
Последние ракетные удары по Украине - детали
Накануне и после Нового года враг начал наносить массированные ракетные удары по территории Украины.
В частности, 29 декабря он применил 158 ударных беспилотников и ракет различного типа. Попадания были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье.
Еще одну масштабную атаку РФ осуществила ночью и утром 2 января. Основное направление удара - столица Украины. Защитники неба уничтожили в общей сложности 72 цели.