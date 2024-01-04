Жертв атаки выявили на одном из промышленных объектов города.

Вследствие вражеской атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов погиб человек, есть травмированные. Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Враг продолжает терроризировать мирное население. В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов есть травмированные и один погибший. Детали позже", - проинформировал он.

Известно, что воздушная тревога в регионе длилась с 09:37 до 10:10. По информации Воздушных сил, на Кропивницкий летела ракета.

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Как информирует Суспильне, после взрывов жители региона сообщили об отключении электричества. Пресс-секретарь "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко заявила, что информации об аварийных отключениях нет. По ее словам, электроснабжение могли отключить в целях безопасности и во избежание аварийной ситуации из-за обстрелов.

В свою очередь предприятие "Днепр-Кировоград" сообщило об отключении электроэнергии на водопроводной насосной станции "Зона 2б", Зона 1. На место выехали работники предприятия.

Последние ракетные удары по Украине - детали

Накануне и после Нового года враг начал наносить массированные ракетные удары по территории Украины.

В частности, 29 декабря он применил 158 ударных беспилотников и ракет различного типа. Попадания были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье.

Еще одну масштабную атаку РФ осуществила ночью и утром 2 января. Основное направление удара - столица Украины. Защитники неба уничтожили в общей сложности 72 цели.

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