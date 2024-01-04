Нужна постоянная готовность, потому что вражеская воздушная атака может произойти в любой день.

Во время планирования воздушных атак по Украине враг не столько ориентируется на даты, сколько пытается ударить неожиданно. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, можно ли вычислить какую-то закономерность в действиях врага относительно воздушных атак по Украине.

Он отметил, что украинская разведка, соответствующие службы могут иметь какую-то информацию о подготовке к удару по Украине. При этом отметил, что высчитать какую-то конкретную дату невозможно. По его словам, все прогнозы неточны, потому что планы врага неизвестны.

По словам Игната, Россия может планировать удары, как это они всегда делают, например, по Киеву или Одесской области, назначив конкретный день, однако потом "его могут отсрочить, что-то еще додумать".

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"Все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые враг перед собой ставит, и с обстановкой, которая складывается, учитывая различные факторы. Особенно разведданные, которые враг имеет, погодные условия. Здесь уже решение принимается непосредственно накануне. Поэтому высчитывать какие-то даты не нужно", - добавил спикер командования Воздушных сил.

При этом подчеркнул, что нужно постоянно быть настороже, потому что вражеская воздушная атака может произойти в любой день.

"Прогнозы делать конечно можно. На подготовку к массированному обстрелу, разумеется, нужно определенное время, но давайте не будем ставить какие-то четкие сроки, привязываться к датам. Как видим, противник не всегда привязывается к своим сакральным датам, к нашим датам, а бьет так, чтобы было неожиданно для нас", - сказал Игнат.

Атаки РФ на Украину

Как сообщал УНИАН, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, комментируя вероятность атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, отметила, что прогнозы - это очень неблагодарное дело, особенно, когда речь идет о "сумасшедшем враге".

По ее словам, если проанализировать, то вражеские атаки по энергетическим объектам Украины – вполне вероятны, поскольку идет похолодание, прогнозируются более низкие температуры. Поэтому атаки на энергетические объекты совершенно не исключены.

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