Противник задействовал около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95, поделился Игнат.

Российские оккупанты сегодня нанесли массированный мощный удар по всей территории Украины различными типами ракет.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире информационного марафона. "Враг нанес массированный удар. Сегодня это можно назвать, действительно, массированный ракетный удар различными средствами воздушного нападения. Фактически летело все. Видимо, "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор находятся на наших радарах - западная часть Украины... Далее видим применение "Шахедов". Тоже летели с юго-восточного направления", - заявил спикер.

Также он указал на возможность запуска россиянами ракет типа Х-22, которые летят со скоростью 4 тыс. км/ч и заходят на цель по баллистической траектории. По его словам, около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 было применено. "По предварительной информации, ракеты Х-101, Х-555. Мы видим, что действительно мощный враг сегодня нанес удар. Есть сбои по регионам, и к сожалению, есть пострадавшие", - сказал Игнат.

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Спикер отметил, что мишенью россиян была вся Украина, потому что очень давно на мониторах не было видно "столько красного". Красным обозначаются вражеские цели. "Очень давно не было видно, когда все фактически было в воздушных целях врага во всех областях, фактически во всех направлениях", - добавил Игнат.

По его словам, оккупанты сначала проводили разведку боем благодаря запуску дронов-камикадзе типа "Шахед", а потом запустили ракеты разных типов. "Традиционно они кружили, обходя традиционные места, где их могут сбить. Они, таким образом, заходили на цель, могли просто облететь по кругу области, а потом зайти с другой стороны", - сказал он.

Ракетный обстрел Украины россиянами - сегодня это стоит знать

Стоит отметить, что в Украине долго продолжалась воздушная тревога. Как писал УНИАН, в результате обстрела во многих городах Украины есть попадания. В частности, сообщалось о разрушениях в Днепре, Киеве и Львове. По сведениям местных властей, во Львове есть одна жертва и восемь раненых.

В столице во время массированного вражеского удара, в частности, взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Сообщалось, что есть пострадавшие, и некоторые люди находятся под завалами.

Около 9:30 в Украине наконец начали объявлять отбои воздушной тревоги.

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