Все вражеские БпЛА были обезврежены.

Этой ночью Россия снова атаковала Киев ударными беспилотниками - уже в пятый раз с начала месяца. В столице работала ПВО.

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, воздушная тревога в столице длилась более трех часов, дроны на Киев заходили с разных направлений.

"Силами и средствами ПВО все вражеские БПЛА, которые угрожали столице, были обезврежены. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - отметили в КГВА.

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В то же время данные оперативной сводки пока обновляются и уточняются, в Киевской области все еще ведется боевая работа против остальных запущенных БПЛА.

Атаки российских БПЛА по Украине

Как сообщал УНИАН, сентябрь стал первым месяцем войны, когда Россия запускала по Украине дроны ежедневно. Отмечается, что всего в сентябре противник выпустил по Украине 1339 ударных беспилотников. В среднем россияне запускали по 44 "шахеды" ежедневно. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября - 72.

В то же время, как анализирует AP, около 95% российских беспилотников не поражают видимых целей. Причинами этого является улучшение украинской ПВО, а также низкое качество российских "Шахедов", в том числе и из-за недостаточной квалификации рабочих, привлеченных к их производству.

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