'Шахеды' массированно атаковали Киев: в КГВА раскрыли детали

Вокруг и над украинской столицей было уничтожено полтора десятка ударных дронов врага.

В ночь на четверг, 3 октября, российская армия в очередной раз предприняла попытку нанести воздушный удар по Киеву. Как отметили в Киевской городской военной администрации, тактика и приемы нападения остаются неизменными уже много месяцев подряд.

Отмечается, что оккупанты снова атаковали Киев ночью, применив ударные БПЛА "Shahed". Дроны заходили в город с разных направлений и высот отдельными количественными группами.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 с половиной часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, а ночью постоянно добавлялись новые и новые БпЛА. Впрочем, ни один из российских дронов своей цели не достиг. В КГВА уточнили:

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"Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом примерно полтора десятка ударных беспилотников! (Тип и количество примененного вором вооружения укажут в отчетах Воздушные Силы.)".

В результате российской атаки дронов, в Киеве зафиксировано падение обломков в Деснянском районе города. Обошлось без разрушений, пожара, Информация о пострадавших не поступала.

Последние воздушные атаки России

Как сообщал УНИАН, вечером 2 октября российские террористы в очередной раз атаковали Харьков КАБами. В городе прогремели мощные взрывы. Один КАБ попал в пятиэтажный дом - между 5 и 4 этажами. Второй упал в лесополосе.

По данным местных властей, пострадавших уже 9. Среди них - девочка трех лет. Все пострадавшие в легком или среднем состоянии.

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