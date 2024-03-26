Сейчас Украина борется с новой тактикой российских бомбардировок с помощью средств ПВО.

Россияне ежедневно набрасывают сотню планирующих бомб на украинские позиции вдоль линии фронта. КАБы являются "чудо-оружием" для россиян, отметили в Ukrainian Deep State, а противодействия у украинцев "практически нет".

Как отмечает Forbes, в течение нескольких дней оккупанты запускали по 125 КАБов ежедневно, чтобы пробить оборону Авдеевки. Город стал непригодным для ведения оборонительных операций 110-й механизированной украинской бригады.

Конечно, у бригады были и другие проблемы - в частности, нехватка артиллерийских боеприпасов. Но КАБы стали последней каплей.

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"Все здания и сооружения после взрыва только одного КАБа просто превращаются в воронку", - написал Егор Цукор, солдат 3-й отдельной штурмовой бригады.

Масштабное расширение противовоздушной обороны Украины на передовой линии может притупить преимущества России в плановой бомбардировке. Украинские ВВС в феврале перебросили часть батареи Patriot на восточную линию фронта. Благодаря этому удалось сбить 13 бомбардировщиков Су-34 и Су-35.

Примерно 8 марта российский беспилотник заметил батарею Patriot, двигавшуюся вблизи линии фронта, и передал координаты. Баллистическая ракета россиян "Искандер" поразила две украинские пусковые установки.

Военно-воздушные силы Украины имеют только три батареи Patriot американского производства, вместе - около трех десятков пусковых установок. Киев не может рисковать потерей Patriot, особенно во время усиленных воздушных атак России.

В середине марта удары КАБами прекратились, но довольно быстро возобновились с частотой сотен в день. Сначала россияне атакуют КАБами, а потом пускают в бой пехоту.

Непонятно, как украинцы могут прекратить эти авиабомбардировки прямо сейчас. Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что поставкой истребителей F-16 должен помочь.

"F-16 имеет лучшие датчики, системы самозащиты и ракеты, чем нынешние истребители Су и МиГ. Если Киев готов рискнуть своими драгоценными F-16 - только 50 или 60 из которых он собирается получить, начиная с этой весны или лета, - ему удастся отразить атаки планирующих бомбардировщиков", - пишет издание.

Но может пройти некоторое время, прежде чем F-16 появятся в стране в достаточном количестве, чтобы иметь существенное значение. Пока же украинская сторона может развернуть наземную противовоздушную оборону против российских бомбардировщиков, если не учитывать риск для экипажей. У этих экипажей также есть мало ракет определенных типов, сказал Гаврилюк.

Генерал, очевидно, имел в виду дефицит ракет Patriot американского производства. Впрочем, пакет помощи США пока заблокирован в Конгрессе.

"Эти и другие факторы затрудняют выполнение задач Силами обороны Украины по отпору агрессору", - сказал Гаврилюк.

КАБы на фронте - последние новости

Российская армия увеличила количество применения КАБов на Бахмутском направлении.

РФ начала больше бить КАБами по позициям военных, а не городской застройке населенных пунктов. Кроме того, спикер отметил, что Россия сочетает эти удары со штурмовыми действиями. В них участвуют как подготовленные войска, так и те, "кого не жалко".

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