Оккупанты изменили тактику так как поняли, что их здесь никто не ждет.

Россия не запускает свои самолеты в зону действия Противовоздушных Сил Украины уже более трех месяцев. Страна-агрессор изменила тактику.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В первые недели полномасштабной войны РФ против Украины вражеская авиация нередко залетала на наши территории. Оккупанты думали, что здесь их будет ждать "легкая прогулка". Враг недооценил наших военных и начал получать мощный отпор. Вся РФ недооценила наш боевой дух, отметил Игнат.

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"Именно тогда они изменили тактику, поняли... И уже более трех месяцев вообще не залетают в зону поражения нашей противовоздушной обороны", - рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что сейчас враг действительно преобладает количественно, однако наши военные воюют на своей земле и защищают свою Украину. Именно поэтому ВСУ отражают атаки рашистов и не дают оккупантам расслабляться.

Ранее УНИАН уже сообщал, что США передали Украине вооружение для контрнаступления на юге.

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