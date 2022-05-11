Угроза ракетных ударов с Черного моря сохраняется.

В Одесской области зенитчики сбили вражескую ракету.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. Из вражеского самолета выпущена крылатая ракета, которая над морем метко сбита силами ПВО", - сказано в сообщении.

В соцсетях местные жители сообщают, что слышали звук взрыва и видели черный дым. Также взрыв был слышен и в некоторых районах Одессы.

В дневной сводке ОК "Юг" отмечается, что в Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры с целью "защиты гражданских лиц, военных и гражданских объектов от нападения; выявление и обезвреживание диверсионных групп РФ; отработки других задач".

"Корабельная группировка врага продолжает контролировать северо-западную часть Черного моря, блокировать судоходство и угрожать ракетными ударами с моря. Также высокой остается вероятность атак стратегической авиацией", – сообщили в командовании.

В приграничных с Приднестровьем районах обстановка стабильная и контролируемая.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 мая российские оккупанты в четвертый раз попали ракетой в мост через Днестровский лиман в Одесской области.

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