Агрессор хочет создать с оккупированными территориями "единое образовательное пространство".

Минпросвещения России планирует ввести должность так называемого "советника директора школы по воспитательной работе" в школах оккупированного Донбасса.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба российского ведомства.

Должность советника директора по воспитательной работе была введена в школах российских регионов 1 марта прошлого года.

"В 10 регионах России была введена должность советника по воспитательной работе, она оплачивается из федерального бюджета. Ежемесячная доплата учителям составляет 15 тысяч рублей. Задача советников - организовать внеучебную деятельность, походы в театры, кино. В школах Луганской и Донецкой народных республик эту должность мы также введем. Посмотрим, как будет вестись эта работа, и затем обязательно ее расширим", - заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кроме того, по данным ведомства, с 14 июня для учителей из так называемых "ДНР" и "ЛНР" и других территорий, которые РФ называет "освобожденными", стартует некая "программа переподготовки и повышения квалификации". А с 1 сентября во все школы Донбасса Россия обещает завезти "новые учебники".

"Все это позволит создать с регионом единое образовательное пространство", - заявили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, оккупанты требуют от школ Херсона с 1 сентября переводить обучение на российские образовательные программы. Однако только два директора согласились на это.

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