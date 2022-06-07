На собрании из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли лишь двое.

Оккупанты требуют от школ Херсона с 1 сентября переводить обучение на российские образовательные программы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на котором было выдвинуто требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам. Из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли лишь двое. Соответственно, им поручено провести собрание своих педколлективов и заставить подчиненных переоформиться по российскому законодательству, заключив договоры с оккупационной администрацией", - сказано в сообщении.

Также в разведке отмечают, что аналогичное собрание проведено с работниками Херсонской дирекции железнодорожных перевозок "Укрзализныци". Представители оккупационной администрации сообщили, что деньги будут выплачиваться только тем работникам, которые пойдут на сотрудничество. При этом, размер выплат будет вдвое меньше, чем действующие зарплаты "Укрзализныци".

"Очевидно, что оккупационная администрация Херсона не имеет достаточных финансовых ресурсов по обеспечению жизнедеятельности города в условиях оккупации. К тому же, в ближайшей перспективе приток этих финансовых ресурсов не планируется", - сказано в сообщении.

По сообщению разведки, в Херсоне продолжается продажа sim-карт российских мобильных операторов и в настоящее время наблюдается существенный дефицит карт на рынке мобильных услуг. При этом при продаже sim-карт продавцы фотографируют первую и вторую страницу паспорта граждан Украины.

"Для полного контроля телекоммуникационных услуг оккупанты завершают соединение сетей оккупированной части Херсонской области и РФ (через ВОТ АР Крым). Доступ к части украинских интернет-сайтов и услуг онлайн-банкинга заблокирован. Телекоммуникационное оборудование украинских операторов Kyivstar и Vodafone настроено на работу через РФ", - отмечают в украинской разведке.

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