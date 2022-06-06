В здании скрывались российские спецназовцы. Украинские воины их обезвредили.

10 харьковских выпускников станцевали вальс на руинах родной школы №134. На выпускной к разрушенному зданию пришли все школьники, которые находятся в городе.

Об этом сообщает "Суспильне".

27 февраля в здание школы ворвались российские спецназовцы. Состоялся бой ради сохранения жизней харьковчан. Украинские защитники обезвредили в здании взвод (около 30) захватчиков.

Вальс на развалинах школы станцевала треть учеников класса. Другие школьники находятся вне Харькова

"Для меня это ужас, особенно, когда я видел, как школу уничтожали. Я наблюдал за этим весь день. Мой дом в 500 метрах от школы. Я услышал, что начали стрелять и с отцом пошел на второй этаж своего дома. Я почувствовал страх, осколок пролетел над моим домом и попал в дом соседей. То, что захватчики полегли здесь, - это для меня радостная новость. А сегодня выпускной и я радостный, я выпускаюсь из школы", - рассказал Глеб Опашнян.

На выпускной приехали бойцы "Кгакеп", которые принимали участие в том бою. Они вспомнили некоторые фрагменты противостояния.

"В вашей школе был последний форпост, российские оккупанты закрепились здесь и пытались сделать так, чтобы Харьков был разрушен, но мы вместе с другими подразделениями сейчас отбросили русскую армию в 20 км от города. Харьков мы отстроим, обязательно победим, и у нас будет мир и новую жизнь после войны", — отметил боец подразделения Константин Немичев.

Как сообщал УНИАН, российские войска обстреляли село возле Харькова фосфорными боеприпасами. В целом, по информации Генштаба, оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ в Харьковской области, однако никакого продвижения или даже его попыток в регионе не фиксируют.

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