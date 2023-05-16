При этом дефицит бюджета России с января по апрель составил 3,4 трлн рублей.

За первые два месяца 2023 года Россия потратила на войну против Украины более 40% от запланированных годовых ассигнований на армию.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные казначейства страны-террориста, в прошлом году за этот период РФ потратила на эти цели 525,4 млрд рублей. В этом году только за январь россияне направили на армию около 1,18 трлн рублей бюджетных средств. В феврале дополнительно выделили 822,4 млрд рублей.

Суммарно военные расходы страны-оккупанта за первые месяцы 2023 года превысили 2 трлн рублей (примерно $26 млрд), что составляет более 40% от официально запланированных расходов на "оборону" на весь 2023 год.

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Если сравнивать январь-февраль 2023 года с аналогичным периодом прошлого года, военные расходы РФ увеличились на 282%.

Журналисты пишут о расходах только за январь-февраль, поскольку российский Минфин еще не раскрыл соответствующие данные за март и апрель. При этом дефицит бюджета России с января по апрель составил 3,4 трлн рублей по сравнению с профицитом в 1,2 трлн рублей в 2022 году.

Война в Украине: последствия для России

Как сообщал УНИАН, согласно прошлогодним расчетам, РФ тратила на войну с Украиной 900 миллионов долларов в день.

Теперь Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которых она считает "дружественными".

В апреле стало известно, что в России жителей Брянской области хотят обязать платить за противовоздушную оборону. Расходы на ПВО собирались включить в счета за коммунальные услуги.

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