Готовящийся выпуск суверенных долговых обязательств РФ в иностранной валюте призван закрыть дыры в госбюджете страны-агрессора.

Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которых она считает "дружественными".

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Как отмечается, недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что переход к выпуску части суверенных долговых обязательств России в иностранной валюте "находится в стадии разработки".

"Как только разработка будет завершена, инвесторы из других стран смогут выкупить суверенный долг России и, таким образом, профинансировать некоторые из будущих дефицитов российского бюджета. Такие инвесторы будут косвенно финансировать вторжение России в Украину", - говорят в разведке Британии.

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Отмечается, что основными субъектами, покупающими российский государственный долг, в последние месяцы были российские банки. Однако в британской разведке считают маловероятным их способность полностью финансировать ожидаемый будущий бюджетный дефицит.

"Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть дыры в российских финансах, поскольку они планируют затяжную войну в Украине. Тем не менее, остается неясным, удастся ли России реализовать эти меры", - говорится в сообщении.

Госбюджет России - что известно

Как сообщал УНИАН, дефицит федерального бюджета России увеличился до рекордного уровня в 3,9 трлн рублей (56 млрд долларов) в декабре 2022 года из-за падения доходов на фоне ограничений на экспорт нефти и роста расходов на вторжение в Украину. Дефицит бюджета РФ за весь 2022 год составил около 3,3 трлн рублей, что привело к сокращению профицита за 11 месяцев года.

По прогнозам Bloomberg Economics, в этом году государственный бюджет России столкнется с дефицитом в размере 2% от ВВП. Чтобы покрыть недостаток средств, Кремль ввел "налог на выезд" для иностранных компаний, которые хотят уйти из страны. В частности, Москва предоставляет иностранным компаниям возможность выйти из России за определенную плату в государственный бюджет.

Согласно пересмотренным правилам, введенным в марте, для получения одобрения властями РФ любых сделок, необходимо внести взнос в российский бюджет в размере не менее 10% от дисконтированной рыночной стоимости активов. Эта сумма возрастает до 10% от полной рыночной стоимости, если продавец дисконтирует стоимость актива на 90% или более.

Чтобы помешать бегству иностранного бизнеса из страны, год назад военный преступник Владимир Путин запретил иностранным компаниям продавать свои активы в России без разрешения специальной правительственной комиссии. А ранее в декабре в РФ ввели правило, что иностранные компании обязаны продавать свои активы со скидкой не менее 50% от рыночной стоимости.

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