В частности, в проекте бюджета РФ на следующий год расходы на российскую оборону увеличивают на более чем 40%.

Россия из-за войны и поражений на фронте значительно увеличивает бюджетные расходы на оборонный сектор на 2023-й год.

В частности, 16 ноября Россия осуществила крупнейший выпуск долговых обязательств за один день, привлекая 820 млрд рублей (13,6 млрд долларов), сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

"Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств - это ключевой механизм для поддержания расходов на оборону, которые значительно выросли со времени вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

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Также сказано, что запланированные Россией расходы на "национальную оборону" в 2023 году на уровне примерно 5 трлн рублей (84 млрд долларов) свидетельствуют об увеличении предыдущего бюджета-2023 более чем на 40%.

Как отмечает разведка, эмиссия долговых обязательств стоит дорого в периодов неопределенности.

"Размер этого аукциона очень вероятно указывает на то, что русское министерство финансов считает нынешние условия относительно благоприятными, но прогнозирует все более неопределенным налоговую среду в течение следующего года", - добавили в разведке.

Война в Украине: последствия для России

Как сообщал УНИАН, по расчетам, которые проводились еще в мае, РФ тратила на войну с Украиной 900 миллионов долларов ежедневно. В эту сумму тогда входили выплаты солдатам, обеспечение их боеприпасами и ракетами, а также расходы по ремонту поврежденной военной техники.

По данным британской разведки, массированные ракетные удары по Украине истощают резервы РФ.

Также сообщалось, что война против Украины навсегда лишила Российскую Федерацию статуса ведущей энергетической державы.

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