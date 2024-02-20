Небо в прифронтовой территории очень насыщено дронами.

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утверждает: есть риск, что Россия готовится к новой массированной атаке по Украине.

Об этом она заявила сегодня в комментарии 24 Каналу. О таких планах врага может свидетельствовать активизация разведки дронов. Они собирают информацию в прифронтовой территории.

Лишь накануне армия Украины ликвидировала 2 дрона разведывательного типа: "Куб" и ZALA.

Видео дня

"Мы видим, что потребность собрать информацию и активность внедрения этой деятельности, могут свидетельствовать о том, что враг готовит очередной массированный удар", - указала Гуменюк.

Сейчас Россия держит свои боевые корабли в море ближе к направлению Новороссийска, ведь история с уничтожением "Цезаря Куникова" им показала: за приближение к подконтрольным Украине берегам - может наступить расплата, указала Гуменюк.

По состоянию на 20 февраля речь идет о двух кораблях, которые отслеживают ситуацию возле пунктов базирования. Один корабль в Азовском море контролирует переход через Керченский пролив, наблюдая за гражданским судоходством.

И хотя сейчас все ракетоносители врага заведены в пункты базирования, а погода не способствует развертыванию более широкой группы кораблей в море, штормы не так критичны. При желании, оккупанты могут вывести в акваторию как надводные, так и подводные ракетоносители. "Поэтому мы продолжаем отслеживать ситуацию", - уточнила Гуменюк.

Россия устроила ротацию на Кинбурнской косе

Сегодня Гуменюк в рамках телемарафона также заявила, что Россия начала ротацию личного состава армии на Кинбурнской косе (часть между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем Николаевской области, которую сейчас оккупировал враг).

По словам Гуменюк, это очень сложное направление со специфическими ландшафтами, которые не позволяют легко и удобно обустроить огневые позиции. Сейчас ВСУ уже уничтожили немалое количество мест обороны, которые смогла на скоро руку обустроить Россия, поэтому враг вынужден "наскоро обустраивать" новые места для реализации обстрелов, уточнила она.

Вас также могут заинтересовать новости: