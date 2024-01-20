Военный эксперт Олег Жданов отметил, что спрогнозировать, когда Россия нанесет новый массированный ракетный удар по Украине невозможно. При этом он обратил внимание на больше паузы между атаками, что говорит о проблемах у оккупантов.
"Логика действий российских войск очень неожиданная для нас. Очень тяжело угадать, когда будет очередной удар. Надо учитывать ту разведывательную информацию, которую мы получаем, что они готовы. Носители вышли в Черное море, и это может говорить о том, что они готовы к нанесению ударов. Он может произойти в любой момент", - отметил эксперт в комментарии ТСН.
При этом он указал, что большие паузы между российскими атаками с применением стратегической авиации может быть связано с двумя факторами - это недостаток ракет и техническое состояние как пусковых установок, так и ракет.
"Каждая пусковая установка имеет определенный ресурс, после которого нужно как минимум проводить регламентный ремонт, а как максимум - капитальный. То же самое с авиацией. Там идет двойной расход ресурсов. Если подвесы еще более или менее могут держать ракету, то самолеты нарабатывают моторесурс и нуждаются в техническом обслуживании и текущей замене некоторых частей и комплектующих", - объяснил Жданов.
Он напомнил, что во время последней массированной российской атаки по Украине с применением стратегической авиации захватчики потеряли по меньшей мере две ракеты.
Россия изменила тактику обстрелов - последние новости
РФ изменила тактику обстрелов Украины, делая ставку на баллистические ракеты, которые сложно сбивать. Заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что в связи с этим людям "необходимо изменить свое отношение к воздушным тревогам".
Также издание Business Insider сообщало, что этой зимой Россия кардинально изменила стратегию ракетных обстрелов Украины, отказавшись от ударов по энергетике. Вместо оккупанты бьют по объектам оборонной промышленности.