Олег Жданов отметил, что спрогнозировать новый удар захватчиков очень сложно.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что спрогнозировать, когда Россия нанесет новый массированный ракетный удар по Украине невозможно. При этом он обратил внимание на больше паузы между атаками, что говорит о проблемах у оккупантов.

"Логика действий российских войск очень неожиданная для нас. Очень тяжело угадать, когда будет очередной удар. Надо учитывать ту разведывательную информацию, которую мы получаем, что они готовы. Носители вышли в Черное море, и это может говорить о том, что они готовы к нанесению ударов. Он может произойти в любой момент", - отметил эксперт в комментарии ТСН.

При этом он указал, что большие паузы между российскими атаками с применением стратегической авиации может быть связано с двумя факторами - это недостаток ракет и техническое состояние как пусковых установок, так и ракет.

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"Каждая пусковая установка имеет определенный ресурс, после которого нужно как минимум проводить регламентный ремонт, а как максимум - капитальный. То же самое с авиацией. Там идет двойной расход ресурсов. Если подвесы еще более или менее могут держать ракету, то самолеты нарабатывают моторесурс и нуждаются в техническом обслуживании и текущей замене некоторых частей и комплектующих", - объяснил Жданов.

Он напомнил, что во время последней массированной российской атаки по Украине с применением стратегической авиации захватчики потеряли по меньшей мере две ракеты.

Россия изменила тактику обстрелов - последние новости

РФ изменила тактику обстрелов Украины, делая ставку на баллистические ракеты, которые сложно сбивать. Заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что в связи с этим людям "необходимо изменить свое отношение к воздушным тревогам".

Также издание Business Insider сообщало, что этой зимой Россия кардинально изменила стратегию ракетных обстрелов Украины, отказавшись от ударов по энергетике. Вместо оккупанты бьют по объектам оборонной промышленности.

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